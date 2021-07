Lite a Taranto durante serata universitaria finisce in sparatoria: paura e dieci ragazzi in Ospedale (Di mercoledì 21 luglio 2021) A Taranto una Lite tra ragazzi, tutti compresi tra i 18 e i 28 anni, è culminata in una sparatoria che ha portato al ferimento di un totale di quattro ragazze e sei ragazzi, tra cui uno ferito in maniera grave anche se comunque non si troverebbe in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta verso l’una di notte allo Yachting club di San Vito, un locale, molto frequentato, che offre disco e bar. Leggi anche -> sparatoria Ardea, uomo con problemi psichici uccide due bimbi, un anziano e si suicida Presso lo Yachting club era stato organizzato un evento per ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Aunatra, tutti compresi tra i 18 e i 28 anni, è culminata in unache ha portato al ferimento di un totale di quattro ragazze e sei, tra cui uno ferito in maniera grave anche se comunque non si troverebbe in pericolo di vita. Laè avvenuta verso l’una di notte allo Yachting club di San Vito, un locale, molto frequentato, che offre disco e bar. Leggi anche ->Ardea, uomo con problemi psichici uccide due bimbi, un anziano e si suicida Presso lo Yachting club era stato organizzato un evento per ...

