LETTERA APERTA A MASSIMO BALDASSARRE (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dr. MASSIMO BALDASSARRE, scomparso ieri, 20 luglio 2021Caro MASSIMO, la tua scomparsa improvvisa sconvolge, lascia il cuore schiantato. L'Aquila intera è rimasta attonita. Per ore la notizia mi ha lasciato in rispettoso raccoglimento. Solo ora riesco a scriverti questi modesti pensieri. E voglio farlo così, come per una vita abbiamo fatto, dapprima condividendo gli anni della giovinezza, poi nella maturità, poi meno di frequente per ragioni di lavoro che ci impegnavano entrambi. Quando ci raccontavamo le cose con quel velo di sottile d'ironia e talvolta con quella profondità di pensiero che ti era propria. Tre anni più di te, che sei ...

