Le ferite ancora aperte a dieci anni dalla strage di Utøya

Advertising

serracchiani : Da quel maledetto #19luglio di 29 anni fa l’Italia non è più la stessa. Prima la strage di #Capaci, #viadamelio poc… - DirTecno : RT @PaolaCorb: Io ti somiglio, con le mie ferite, non ho tradito la vita offesa e ogni giorno dalle asprezze subite alzo ancora la fronte n… - Lince701 : RT @PaolaCorb: Io ti somiglio, con le mie ferite, non ho tradito la vita offesa e ogni giorno dalle asprezze subite alzo ancora la fronte n… - TOSADORIDANIELA : RT @PaolaCorb: Io ti somiglio, con le mie ferite, non ho tradito la vita offesa e ogni giorno dalle asprezze subite alzo ancora la fronte n… - PaolaCorb : Io ti somiglio, con le mie ferite, non ho tradito la vita offesa e ogni giorno dalle asprezze subite alzo ancora la… -

Ultime Notizie dalla rete : ferite ancora

"È importante parlarne, perché non voglio che accada", spiega Hoem. Emuli e prevenzione In realtà è già accaduto. A marzo del 2019, in Nuova Zelanda, il suprematista bianco Brenton Tarrant, ...In quel resort, fate attenzione, tutto sembra un po'in fieri, in costruzione. Mentre in ... sullo scorrere del tempo, ma anche su come il tempo, a volte, può lenire lee appianare le ...È morto nella notte in ospedale l’uomo di nazionalità straniera – le sue generalità non sono state ancora diffuse – rimasto ferito da uno sparo esploso in piazza Meardi a Voghera, nel Pavese. Gli oper ...Impugna la calibro 9 e fa fuoco su 300 persone accalcate a ballare a Taranto, sparatoria notturna in un lido discoteca: lo Yachting club di San Vito ...