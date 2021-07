"La lezione del Ddl Zan: la Chiesa è ormai irrilevante" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Settantanove organizzazioni cattoliche, due settimane fa, hanno inviato una lettera ai senatori italiani per chiedergli di “scongiurare” quelli che considerano “gli effetti illiberali” del disegno di legge Zan. All’onorevole Alessandro Zan, che è un deputato, la lettera l’ha recapitata di persona una rappresentante dei genitori cattolici, la settimana scorsa. Lui, però, l’ha respinta. La scena, avvenuta all’ingresso del Senato, a Roma, ritrae abbastanza fedelmente lo stato dei rapporti tra il Partito democratico e il mondo cattolico. Un rapporto inesistente. Anche i più concilianti degli appelli rivolti ai vertici del Pd, come quello di Monsignor Paglia sulla “Stampa”, nel quale ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Settantanove organizzazioni cattoliche, due settimane fa, hanno inviato una lettera ai senatori italiani per chiedergli di “scongiurare” quelli che considerano “gli effetti illiberali” del disegno di legge Zan. All’onorevole Alessandro Zan, che è un deputato, la lettera l’ha recapitata di persona una rappresentante dei genitori cattolici, la settimana scorsa. Lui, però, l’ha respinta. La scena, avvenuta all’ingresso del Senato, a Roma, ritrae abbastanza fedelmente lo stato dei rapporti tra il Partito democratico e il mondo cattolico. Un rapporto inesistente. Anche i più concilianti degli appelli rivolti ai vertici del Pd, come quello di Monsignor Paglia sulla “Stampa”, nel quale ...

Corriere : Mancini in coda dal salumiere per fare la spesa alla mamma: la lezione di semplicità del ct - a_padellaro : L’esultanza della stampa spagnola, tedesca, scandinava, e una volta tanto perfino dei nostri criticoni francesi dim… - HuffPostItalia : 'La lezione del Ddl Zan: la Chiesa è ormai irrilevante' - cemarco3 : @Fiamma_74 @RCirombella @catlatorre L'hai sentito dal medico contro corrente non pagato dai poteri forti o hai assi… - maponi : RT @maponi: Foto in ricordo della Lezione del prof. Filippo Mignini, per Giordano Bruno - 17 febbraio 2019, Galleria degli Antichi Forni, o… -