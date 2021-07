Futuro in bilico per Tutino: l'agente manda un messaggio al Napoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel ritiro di Dimaro Folgarida è presente anche Gennaro Tutino, prodotto del settore giovanile del Napoli. Il calciatore è tornato dal prestito alla Salernitana, in cui ha messo in mostra discrete qualità tecniche e fisiche. In onda su Radio Marte è intervenuto il suo agente, Mario Giuffredi, per parlare del Futuro del suo assistito. "Il lavoro in ritiro sta procedendo bene, si è messo a disposizione del mister e vuole metterlo in difficoltà. Dopodiché c'è il mercato e vedremo, ci sono interessi in Serie A e per club importanti in B. Quando il mister ed il Napoli faranno la loro valutazione, se ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel ritiro di Dimaro Folgarida è presente anche Gennaro, prodotto del settore giovanile del. Il calciatore è tornato dal prestito alla Salernitana, in cui ha messo in mostra discrete qualità tecniche e fisiche. In onda su Radio Marte è intervenuto il suo, Mario Giuffredi, per parlare deldel suo assistito. "Il lavoro in ritiro sta procedendo bene, si è messo a disposizione del mister e vuole metterlo in difficoltà. Dopodiché c'è il mercato e vedremo, ci sono interessi in Serie A e per club importanti in B. Quando il mister ed ilfaranno la loro valutazione, se ...

