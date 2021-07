Eriksen, donazione per un centro per ragazzi disabili in Danimarca (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non ci sono ancora certezze sulla possibilità che Christian Eriksen possa tornare in campo dopo il malore avuto con la sua Nazionale, ma anche in questo frangente il danese non dimentica chi è meno fortunato. Il centrocampista dell’Inter, in accordo con sua moglie Sabrina Kvist Jense, ha infatti deciso di fare una donazione per la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non ci sono ancora certezze sulla possibilità che Christianpossa tornare in campo dopo il malore avuto con la sua Nazionale, ma anche in questo frangente il danese non dimentica chi è meno fortunato. Ilcampista dell’Inter, in accordo con sua moglie Sabrina Kvist Jense, ha infatti deciso di fare unaper la L'articolo

