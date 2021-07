DAZN, GIORGIA ROSSI: “A DILETTA LEOTTA NON INVIDIO NIENTE, NEANCHE CAN YAMAN” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo una lunga militanza a Mediaset, GIORGIA ROSSI è passata a DAZN, regno della collega DILETTA LEOTTA. E in un’intervista nel nuovo numero di Oggi, la conduttrice dice: «Quando mi hanno contattato, non ho pensato a DILETTA. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa». E descrive così la collega: «Una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto». GIORGIA, che da sette anni è legata sentimentalmente al ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo una lunga militanza a Mediaset,è passata a, regno della collega. E in un’intervista nel nuovo numero di Oggi, la conduttrice dice: «Quando mi hanno contattato, non ho pensato a. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa». E descrive così la collega: «Una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto»., che da sette anni è legata sentimentalmente al ...

