Dani Alves va alle Olimpiadi | “E’ un qualcosa di speciale Voglio arricchire il mio palmarès”

Advertising

alei1004 : @FrancescoGelso7 Infatti ho scritto che può contribuire, da qui a pensare che sia Dani Alves ci passano 5 categorie - infoitsport : Dani Alves e le Olimpiadi: “Io come Benjamin Button” - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il Brasile debutta domani a #Tokyo2020 con un #DaniAlves in più - CalcioPillole : Il Brasile debutta domani a #Tokyo2020 con un #DaniAlves in più - sportface2016 : #Brasile, #DaniAlves si improvvisa steward nel volo verso #Tokyo2020 (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Dani Alves

Non c'è niente da guardare, soloche fa cose da. Il brasiliano è da sempre conosciuto, oltre che per le sue doti sul campo, anche per essere l'anima della festa. Impossibile non rimanere contagiati dalla sua ...E ha chiamato. Un monumento del calcio brasiliano, quasi suo coetaneo, che ha accettato subito anche perché - particolare non trascurabile - la cosa gli consentirebbe di aumentare in ...Luka Romero è il nuovo acquisto della Lazio. L'esterno è finalmente in squadra dopo essersi liberato dal Maiorca, ma adesso non resta che conoscerlo..Non c’è niente da guardare, solo Dani Alves che fa cose da Dani Alves. Il brasiliano è da sempre conosciuto, oltre che per le sue doti sul campo, anche per essere l’anima della festa. Impossibile non ...