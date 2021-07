Covid, monitorare i pazienti a domicilio: è made in Sud il braccialetto “smart” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Attraverso un braccialetto smart collegato a un’App sara’ possibile monitorare i pazienti Covid a domicilio e tenere sotto controllo la diffusione della pandemia: e’ quanto promette il progetto di telemedicina ‘Telemachus’, sviluppato da un consorzio di aziende del Sud guidato da ‘g-nous’, societa’ pugliese attiva nel settore della space economy, in collaborazione con il Politecnico di Bari e cofinanziato da un bando dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Esteticamente simile a un orologio, realizzato in Puglia e composto internamente da diversi sensori biomedici, ha una doppia funzione: ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Attraverso uncollegato a un’App sara’ possibilee tenere sotto controllo la diffusione della pandemia: e’ quanto promette il progetto di telemedicina ‘Telemachus’, sviluppato da un consorzio di aziende del Sud guidato da ‘g-nous’, societa’ pugliese attiva nel settore della space economy, in collaborazione con il Politecnico di Bari e cofinanziato da un bando dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Esteticamente simile a un orologio, realizzato in Puglia e composto internamente da diversi sensori biomedici, ha una doppia funzione: ...

