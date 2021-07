Ci sono due cattive notizie per Draghi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) C’è una burocrazia buona e una burocrazia cattiva. Stessa distinzione del debito pubblico. Ma quella cattiva (come quello cattivo) sembra assai resistente. Anche al Governo dei migliori. E non è una buona notizia. In verità ledue. La prima riguarda il proliferare dei decreti attuativi. Con buona pace della “sterzata di metodo” proposta e promessa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli,raddoppiati i decreti attuativi previsti dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021). Erano 45,diventati 91 nel corso del suo ...

Advertising

la_Biennale : Sguardi a confronto per l'immagine del manifesto della #BiennaleCinema2021 #Venezia78, firmata da #LorenzoMattotti.… - OrnellaVanoni : Due ragazze sono state violentemente invitate a lasciare la spiaggia, perché lesbiche. Adesso inizia la lesbofobia - FBiasin : #Salini (medico #Spezia e #Figc): 'Cluster partito da due giocatori #novax. I vaccinati sono risultati positivi per… - justinj_smile : RT @SoProudOfRK: 49°31'38'1' La stella Eda Yildiz brilla accanto alla stella di Sirius. Serkan le ha scelte vicine proprio perché Sirius e… - LightStairsBane : RT @SoProudOfRK: 49°31'38'1' La stella Eda Yildiz brilla accanto alla stella di Sirius. Serkan le ha scelte vicine proprio perché Sirius e… -

Ultime Notizie dalla rete : sono due

Il Fatto Quotidiano

A ottobre 2020, il provvedimento aveva interessatomendicanti che chiedevano l'elemosina nella ... 'La legittima difesa si configura se sparo per evitare che qualcuno spari a me, o non ci...Infatti, nel corso del processo, per la prima voltasfilati una ventina di testimoni, alcuni ... Tra le "lacune" da colmare c'era soprattutto la "cesura illogica della suddivisione netta in...Torino è una delle città più amate sia dagli italiani stessi che dagli stranieri. Molti infatti sono i personaggi celebri che hanno messo piede in questa magnifica città nel corso del tempo. Il noto s ...Si cambia, il governo vuole modificare il meccanismo di rilascio del certificato verde, il green pass. Oggi viene rilasciato anche a chi ha ricevuto solo la prima dose di vaccino. E ...