Chi inciampa sul marciapiede col pavé non sarà più risarcito, la sentenza a Milano: «Colpa del pedone che non sta attento» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una sentenza del Tribunale di Milano stabilisce che chi inciampa sul pavé e si fa male non sarà più risarcito dai comuni. Finora tutte le cause che venivano intentate contro i municipi da chi si faceva male cadendo a causa delle irregolarità fisiologiche nei marciapiedi fatti di pavè, per sua natura irregolare, finivano con i giudici pronti a stabilire il concorso di Colpa tra il pedone e l’ente. Ma ora, scrive il Corriere della Sera, il Tribunale di Milano, con una sentenza stilata dal presidente della sezione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unadel Tribunale distabilisce che chisule si fa male nonpiùdai comuni. Finora tutte le cause che venivano intentate contro i municipi da chi si faceva male cadendo a causa delle irregolarità fisiologiche nei marciapiedi fatti di pavè, per sua natura irregolare, finivano con i giudici pronti a stabilire il concorso ditra ile l’ente. Ma ora, scrive il Corriere della Sera, il Tribunale di, con unastilata dal presidente della sezione ...

