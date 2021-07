Caso Pegasus: Romano Prodi, Macron e tanti altri, ecco le vittime di spionaggio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Spunta anche il nome dell’ex premier italiano Romano Prodi tra i bersagli di Pegasus, il presunto software israeliano utilizzato per lo spionaggio e l’intercettazione dei dati di soggetti facenti principalmente parte del mondo del giornalismo e della politica. Sembra infatti emergere che Prodi sarebbe stato contattato al numero che figura nella lista ma che, dopo aver risposto, non avrebbe voluto commentare. Lo riporta il Washington Post, nonché uno dei 17 autori dell’inchiesta. Tra i 10mila contatti che sarebbero stati usati dall’intelligence del Marocco contro i rispettivi avversari e contro l’Algeria, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Spunta anche il nome dell’ex premier italianotra i bersagli di, il presunto software israeliano utilizzato per loe l’intercettazione dei dati di soggetti facenti principalmente parte del mondo del giornalismo e della politica. Sembra infatti emergere chesarebbe stato contattato al numero che figura nella lista ma che, dopo aver risposto, non avrebbe voluto commentare. Lo riporta il Washington Post, nonché uno dei 17 autori dell’inchiesta. Tra i 10mila contatti che sarebbero stati usati dall’intelligence del Marocco contro i rispettivi avversari e contro l’Algeria, ...

Advertising

HuffPostItalia : Caso Pegasus: Romano Prodi, Macron e tanti altri, ecco le vittime di spionaggio - giornalorg : - News_CED : RT @RosarioCerra: Caso #Pegasus: un’inchiesta giornalistica ha svelato come diversi governi usassero il #software per spiare giornalisti, a… - RosarioCerra : Caso #Pegasus: un’inchiesta giornalistica ha svelato come diversi governi usassero il #software per spiare giornali… - FnsiSocial : RT @RaiNews: “E’ un’operazione antidemocratica', dice a Rainews il segretario della Federazione europea dei giornalisti #Pegasus #PegasusPr… -