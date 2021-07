BPER Banca, a Rimini un nuovo Centro Private (Di mercoledì 21 luglio 2021) Davide Colombo, esperto in gestione dei patrimoni, è alla guida della struttura Rimini, 21 luglio 2021- BPER Banca ha inaugurato in questi giorni il nuovo Centro Private di Rimini in Via Marecchiese 37, rafforzando la propria presenza in una delle regioni maggiormente strategiche. La nuova sede mira a migliorare l’accoglienza dei Clienti Private dell’Area Territoriale di riferimento guidata da Fabio Silvagni, parte della Direzione Regionale Romagna. A capo della nuova struttura è Davide Colombo, professionista con una consolidata esperienza nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Davide Colombo, esperto in gestione dei patrimoni, è alla guida della struttura, 21 luglio 2021-ha inaugurato in questi giorni ildiin Via Marecchiese 37, rafforzando la propria presenza in una delle regioni maggiormente strategiche. La nuova sede mira a migliorare l’accoglienza dei Clientidell’Area Territoriale di riferimento guidata da Fabio Silvagni, parte della Direzione Regionale Romagna. A capo della nuova struttura è Davide Colombo, professionista con una consolidata esperienza nella ...

Advertising

Marchese : La forte perdita innescata dall’investimento nelle azioni BPER Banca ha fatto scendere il rendimento complessivo de… - ATuretta : @Medicoinfamigl1 @SimoneInzis @bravimabasta No non c'erano e non ne ho mai sentito parlare da nessuno. BPER, ed è u… - jordy_anna : Hosting Partner @BLQairport,@BolognaWelcome Global&Local Partners @Aviation_Event,BPER Banca, @cciaa_bo,Federazion… - radiolaquila1 : Riaperta sede centrale BPER Banca all'Aquila - DividendProfit : Carige: countdown al ritorno in Borsa, a giorni ok Consob a prospetto. Banca pedina risiko, in campo Bper e Credit… -