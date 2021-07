Aliens Fireteam Elite | abbiamo provato l’ennesimo horde shooter o è qualcosa di più? – Provato – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 21 luglio 2021) In un genere già traboccante, arriva, un nuovo titolo sorretto da un marchio poderoso. Loper voi.. Non è ben chiaro cosa sia successo, ma di recente si è vista una improvvisa rinascita dei cosiddettimodes, quegli sparatutto cooperativi le cui radici moderne vengono in larga parte da Left 4 Dead o dalla modalità omonima di Gears of War 2. Giochi nei quali il divertimento deriva in larga parte dalla necessità di coordinarsi in gruppo davanti a ondate continue (e spaventosamente numerose) di nemici ...