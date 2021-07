Zan: Salvini “non ha nessun tipo di credibilità per parlare di una legge contro i crimini d’odio” (Di martedì 20 luglio 2021) Matteo Salvini “non ha nessun tipo di credibilità” per parlare di provvedimenti come il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. Lo ha dichiarato oggi lo stesso Alessandro Zan, il parlamentare del Partito democratico che ha proposto la legge attualmente in discussione al Senato, dove sono stati presentati più di 1.000 emendamenti al ddl, di cui quasi 700 solo della Lega. Zan ha accusato il leader della Lega di sposare la linea del primo ministro ungherese Viktor Orban, che ha promosso una legge che vieta la “promozione” ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021) Matteo“non hadi” perdi provvedimenti come il disegno diZanl’omotransfobia. Lo ha dichiarato oggi lo stesso Alessandro Zan, il parlamentare del Partito democratico che ha proposto laattualmente in discussione al Senato, dove sono stati presentati più di 1.000 emendamenti al ddl, di cui quasi 700 solo della Lega. Zan ha accusato il leader della Lega di sposare la linea del primo ministro ungherese Viktor Orban, che ha promosso unache vieta la “promozione” ...

petergomezblog : Anche Letta ora vuole cambiare la riforma Cartabia: “Si può migliorare in Parlamento”. - Agenzia_Ansa : Giornata cruciale per il ddl Zan in Senato. Alle 12 di oggi scade il temine per presentare emendamenti al testo, ch… - Ettore_Rosato : Se la lega vota il DDL Scalfarotto, che ha meno spigolosità dello #Zan, io sono contento. Poco importa se Salvini… - frasigno66 : RT @LaVeritaWeb: In quattro mesi il segretario dem ha sbagliato tutto. Si è buttato nelle braccia di Giuseppe Conte, ha attaccato Matteo Sa… - LPincia : RT @LaVeritaWeb: In quattro mesi il segretario dem ha sbagliato tutto. Si è buttato nelle braccia di Giuseppe Conte, ha attaccato Matteo Sa… -