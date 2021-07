USA, permessi edilizi giugno -5,1% apertura cantieri +6,3% (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Segnali in chiaroscuro giungono dal mercato edilizio USA a giugno. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati sono cresciuti del 6,3% a 1,643 milioni di unità, dopo l’aumento del 2,1% registrato a maggio (dato rivisto da +3,6%). Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri in aumento fino a 1,590 milioni. I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un calo del 5,1% a 1,598 milioni di unità, dopo il -2,9% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Segnali in chiaroscuro giungono dal mercatoo USA a. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuoviavviati sono cresciuti del 6,3% a 1,643 milioni di unità, dopo l’aumento del 2,1% registrato a maggio (dato rivisto da +3,6%). Le attese degli analisti avevano previsto un numero diin aumento fino a 1,590 milioni. Irilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un calo del 5,1% a 1,598 milioni di unità, dopo il -2,9% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un ...

Advertising

moneypuntoit : ?? USA: nuovi cantieri battono le stime ?? - shergion_ : @gabxrouge Per quel che so è stato prodotto in UK solo per questioni di permessi di soggiorno (sarebbe stato più di… - PaoloLuraschi : Di seguito l'agenda settimanale principali aggiornamenti macro •Lunedì 19 luglio - •Martedì 20 luglio -Giappone:in… - krinet : RT @rinnovabiliit: ? #USA: permessi flash per realizzare i tetti fotovoltaici. Il Dipartimento dell’Energia statunitense dà il via alla “Su… - rinnovabiliit : ? #USA: permessi flash per realizzare i tetti fotovoltaici. Il Dipartimento dell’Energia statunitense dà il via all… -