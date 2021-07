Ufficiale: Legnago, Lorenzo Sgarbi torna in prestito dal Napoli (Di martedì 20 luglio 2021) È Ufficiale il passaggio in prestito di Lorenzo Sgarbi dal Napoli al Legnago Salus. Per l’attaccante si tratta di un ritorno dal momento che ha indossato la maglia dei veneti già nella scorsa stagione. Ecco il comunicato: “F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo annuale con SSC Napoli per il diritto temporaneo alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi”. Foto: Twitter Legnago L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Èil passaggio indidalalSalus. Per l’attaccante si tratta di un ritorno dal momento che ha indossato la maglia dei veneti già nella scorsa stagione. Ecco il comunicato: “F.C.Salus comunica di aver raggiunto un accordo annuale con SSCper il diritto temporaneo alle prestazioni sportive del calciatore”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

