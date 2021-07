Ufficiale: Benevento, in porta arriva Paleari dal Genoa (Di martedì 20 luglio 2021) È Ufficiale: Alberto Andrea Paleari è un nuovo giocatore del Benevento. Lo ha annunciato il club campano con il seguente comunicato: “Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con il Genoa per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione ed obbligo di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Alberto Andrea Paleari. Il portiere classe ‘92 nativo di Giussano, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha difeso nella sua carriera le porte di Pontisola, Tritium, Virtus Verona, Giana Erminio, Cittadella e Genoa; vanta uno scudetto ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) È: Alberto Andreaè un nuovo giocatore del. Lo ha annunciato il club campano con il seguente comunicato: “IlCalcio comunica di aver formalizzato l’accordo con ilper l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione ed obbligo di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Alberto Andrea. Il portiere classe ‘92 nativo di Giussano, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha difeso nella sua carriera le porte di Pontisola, Tritium, Virtus Verona, Giana Erminio, Cittadella e; vanta uno scudetto ...

Advertising

Tgyou24 : Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, “il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con il Ge… - zazoomblog : Benevento 5 ufficiale l’ingaggio del portiere Lovren?i? - #Benevento #ufficiale #l’ingaggio - ColucciLc : RT @TCGiovanile: BENEVENTO - Ufficiale: Galdo e Falcone hanno firmato (Under 16 e Under 15) - TCGiovanile : BENEVENTO - Ufficiale: Galdo e Falcone hanno firmato (Under 16 e Under 15) - Dalla_SerieA : Il Benevento accoglie Paleari - -