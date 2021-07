Speaker per mare e piscina in offerta lampo su Amazon oggi 20 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Amanti della musica ed alla ricerca di una cassa portatile Bluetooth, microSD e waterproof ad un ottimo prezzo? Allora non potete assolutamente perdervi l’incredibile offerta lampo di oggi 20 luglio su Amazon del piccolo, ma potente Tronsmart Groove Force Mini, proposto al costo speciale di 24,64 euro (anziché dei 28,99 euro di listino). Se siete propensi al suo acquisto, il consiglio è quello di affrettarvi, perché l’offerta del prodotto (venduto da terzi e spedito dall’e-commerce) durerà fino a mezzanotte, fino ad esaurimento scorte. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Amanti della musica ed alla ricerca di una cassa portatile Bluetooth, microSD e waterproof ad un ottimo prezzo? Allora non potete assolutamente perdervi l’incredibiledi20sudel piccolo, ma potente Tronsmart Groove Force Mini, proposto al costo speciale di 24,64 euro (anziché dei 28,99 euro di listino). Se siete propensi al suo acquisto, il consiglio è quello di affrettarvi, perché l’del prodotto (venduto da terzi e spedito dall’e-commerce) durerà fino a mezzanotte, fino ad esaurimento scorte. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme le ...

Advertising

itsvivi__ : lui è stato impeccabile: si è informato e scusato detto questo anche oggi the amerikanz mi terrorizzano perché non… - SalvoMuzzone : @marcomempi @radiosei Radiosei la ascolto con piacere per altri speaker, tipo @AlessioBuzzanca o @GLP70_Montblanc o… - CCitalorussa : 23/07 #Carnelutti e @SIMEST_IT organizzeranno un #webinar per approfondire opportunità di #internazionalizzazione s… - IdnGarda : RT @agileday: Eureka! Il 12 ed il 13 novembre si terrà la diciottesima edizione degli Italian Agile Days! La call for speaker è già aperta,… - FGhislandi : RT @agileday: Eureka! Il 12 ed il 13 novembre si terrà la diciottesima edizione degli Italian Agile Days! La call for speaker è già aperta,… -