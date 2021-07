Sconcerti su Locatelli: “Non serve alla Juve. Credo che Allegri giocherà…” (Di martedì 20 luglio 2021) Ai microfoni di Corriere della Sera, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Locatelli. Le parole di Mario Sconcerti “Locatelli? Non serve alla Juve, non è un regista. Ma una grande mezzala che sa fare anche il regista. Credo che Allegri stia pensando ad un 4-2-3-1 con Locatelli e Bentancur L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti sulla trattativa ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 20 luglio 2021) Ai microfoni di Corriere della Sera, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti di. Le parole di Mario? Non, non è un regista. Ma una grande mezzala che sa fare anche il regista.chestia pensando ad un 4-2-3-1 cone Bentancur L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla trattativa ...

Advertising

ContropiedeA : Sconcerti: ' Locatelli è una gran bella mezzala, ma non è un regista. Può giocare regista, ma essenzialmente resta … - infoitsport : Un cappuccino con Sconcerti: Ecco perché la Juve vuole a tutti i costi Locatelli - infoitsport : Un cappuccino con Sconcerti: Ecco perché la Juve vuole a tutti i costi Locatelli - infoitsport : Sconcerti: 'Juve, Locatelli acquisto ideale per il 4-2-3-1' - TUTTOJUVE_COM : Sconcerti: 'Juve, Locatelli acquisto ideale per il 4-2-3-1' -