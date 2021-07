Roma | Tiago Pinto | “Arriva Vina Totti? Sua volontà non è più la mia”

(Di martedì 20 luglio 2021) Grande fermento in casa. Il general manager giallorosso, uscendo da Trigoria dopo pranzo, si è intrattenuto qualche secondo con i tifosi presenti. “Il mercato va bene,” ha detto il manager portoghese, che non si è invece esposto circa la situazione di Xhaka: “Ora vediamo, uno alla volta“. Le domande dei curiosi si sono poi spostate su Icardi, ma il GM non ha dato risposte. Infine,ha spiegato a chi gli ha chiesto di riportare Francesco: “Oggi la sua voglia non è la mia“. SportFace.

