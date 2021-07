Raffaella Carrà: i grandi amori, vita privata e figli (Di martedì 20 luglio 2021) A due settimane dalla sua scomparsa, ricordiamo i grandi amori di Raffaella Carrà, la vita privata ed il suo rimpianto legato ai figli che non ha mai avuto. Raffaella Carrà è stata senza dubbio uno dei volti femminili più celebri e amati del panorama televisivo e artistico italiano. Tramite il suo entusiasmo e l'inconfondibile risata ha saputo farsi amare da intere generazioni, anche al di fuori dei confini nostrani, trovando successo soprattutto in Spagna ed in Sud America. A due settimane dalla sua morte, scopriamo qualcosa in più della ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021) A due settimane dalla sua scomparsa, ricordiamo idi, laed il suo rimpianto legato aiche non ha mai avuto.è stata senza dubbio uno dei volti femminili più celebri e amati del panorama televisivo e artistico italiano. Tramite il suo entusiasmo e l'inconfondibile risata ha saputo farsi amare da intere generazioni, anche al di fuori dei confini nostrani, trovando successo soprattutto in Spagna ed in Sud America. A due settimane dalla sua morte, scopriamo qualcosa in più della ...

Advertising

_Techetechete : E niente, dopo aver rivisto Raffaella nella puntata di stasera (strepitosa a Sanremo '83) a noi viene voglia di una… - chetempochefa : È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. - Agenzia_Ansa : La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola a Raffaella Ca… - GioiaStefani : RT @kevinbecxrra: Raffaella Carrà was THAT girl. - saintone79 : RT @f_r_a_1: Non mi sembra neanche vero che Raffaella Carrà non ci sia più. Vederla ballare in tv mi fa venire i brividi. #carrambachesorpr… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Sergio Japino, ex compagno Raffaella Carrà/ Il ricordo al Pop Corn Festival del Corto Sergio Japino , ex compagno di Raffaella Carrà, rimasto al suo fianco fino all'ultimo giorno, presenza costante nella vita della regina della televisione italiana scomparsa lo scorso 5 luglio, omaggerà la memoria dell'ex compagna ...

Mark Hoppus 'Chemio sta funzionando'/ Fondatore Blink - 182 'Ora altri mesi di terapia' Anna Tatangelo "Mi ispiro a Raffaella Carrà"/ "Dicono che sostituirò la D'Urso, ma?" Mark Hoppus: 'È la notizia più bella che potessi ricevere' 'Ho ancora mesi di terapia da affrontare, ma è la ...

Raffaella Carrà, ecco l'addio di Adriano Celentano: come la ricorda, il video è straordinario Il Tempo Sergio Japino , ex compagno di, rimasto al suo fianco fino all'ultimo giorno, presenza costante nella vita della regina della televisione italiana scomparsa lo scorso 5 luglio, omaggerà la memoria dell'ex compagna ...Anna Tatangelo "Mi ispiro a"/ "Dicono che sostituirò la D'Urso, ma?" Mark Hoppus: 'È la notizia più bella che potessi ricevere' 'Ho ancora mesi di terapia da affrontare, ma è la ...