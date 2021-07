Preziosi su un obiettivo del Napoli: "Non è più del Genoa, ecco cosa mi aspetto" (Di martedì 20 luglio 2021) Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal". Di seguito quanto dichiarato: "Che campionato farà il Napoli con Spalletti? Una domanda da fare a De Laurentiis. Spalletti ha fatto bene dappertutto, è stato fermo un paio d’anni, ma è un allenatore di tutto rispetto. Ovvio che dipenderà anche dai giocatori che gli verranno messi a disposizione, ma il Napoli farà il solito campionato di vertice". "Zappacosta? Un grande professionista. Magari potessimo riaverlo in squadra. Contento di averlo avuto con noi. ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 luglio 2021) Enrico, presidente del, ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione "Radio Goal". Di seguito quanto dichiarato: "Che campionato farà ilcon Spalletti? Una domanda da fare a De Laurentiis. Spalletti ha fatto bene dappertutto, è stato fermo un paio d’anni, ma è un allenatore di tutto rispetto. Ovvio che dipenderà anche dai giocatori che gli verranno messi a disposizione, ma ilfarà il solito campionato di vertice". "Zappacosta? Un grande professionista. Magari potessimo riaverlo in squadra. Contento di averlo avuto con noi. ...

Advertising

gilnar76 : Preziosi su un obiettivo del #Napoli: 'Non è più del Genoa, ecco cosa mi aspetto' #Forzanapoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Preziosi su un obiettivo del Napoli: 'Non è più del Genoa, ecco cosa mi aspetto' - infoitinterno : DDL Zan, Faraone: 'La Preziosi è faziosa, non fa analisi serena, ha un obiettivo fisso che è Renzi. DDL Zan avanti… - DarioPanzac89 : RT @La7tv: #omnibus Scontro tra @davidefaraone e Daniela Preziosi sul #DDLZan: 'E' faziosa, non fa un'analisi serena, ha un obiettivo fisso… - La7tv : #omnibus Scontro tra @davidefaraone e Daniela Preziosi sul #DDLZan: 'E' faziosa, non fa un'analisi serena, ha un ob… -

Ultime Notizie dalla rete : Preziosi obiettivo Rivoluzione digitale al ristorante: social, delivery, conti e personale in una sola app ...a corredo) e mappare la community dei clienti senza il rischio di disperdere contatti preziosi. Ma ... "L'obiettivo che ci siamo dati nei prossimi mesi " conferma il ceo di EatsReady, Nicola Faedi " è ...

Oroscopo Paolo Fox domani 21 Luglio 2021 Gemelli Riceverai preziosi consigli per il lavoro, prestaci attenzione. Al lavoro, stai calmo ... Ti senti capace di raggiungere qualsiasi obiettivo e puoi farlo. Se hai avuto qualche problema in ...

Preziosi su un obiettivo del Napoli: "Non è più del Genoa, ecco cosa mi aspetto" Spazio Napoli Il prossimo “Accordo di Parigi” per la biodiversità Ridurre il tasso di estinzione del 90 per cento è solo uno degli obiettivi che l’Onu ha incluso nella bozza di un ambizioso accordo sulla biodiversità.

...a corredo) e mappare la community dei clienti senza il rischio di disperdere contatti. Ma ... "L'che ci siamo dati nei prossimi mesi " conferma il ceo di EatsReady, Nicola Faedi " è ...Gemelli Riceveraiconsigli per il lavoro, prestaci attenzione. Al lavoro, stai calmo ... Ti senti capace di raggiungere qualsiasie puoi farlo. Se hai avuto qualche problema in ...Ridurre il tasso di estinzione del 90 per cento è solo uno degli obiettivi che l’Onu ha incluso nella bozza di un ambizioso accordo sulla biodiversità.