Poche prime dosi e lo scoglio no Vax. "Ora le ambiguità sono inaccettabili" (Di martedì 20 luglio 2021) Oltre il 50% di immunizzati, ma meno di 100mila nuove somministrazioni al giorno. I medici: "Il 20% della popolazione non si vaccinerà". Speranza: "Dalla campagna dipende la ripresa del Paese" Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 luglio 2021) Oltre il 50% di immunizzati, ma meno di 100mila nuove somministrazioni al giorno. I medici: "Il 20% della popolazione non si vaccinerà". Speranza: "Dalla campagna dipende la ripresa del Paese"

