Obbligo Green pass: continua il dibattito nel Governo Draghi. Le ipotesi (Di martedì 20 luglio 2021) Obbligo Green pass: l’estensione all’impiego del certificato al centro del dibattito interno al Governo Draghi. L’esecutivo verso il licenziamento di un nuovo decreto sul contenimento dell’epidemia: il provvedimento potrebbe arrivare già entro il weekend. Sondaggi Tp: rdc, 55,5% a favore del referendum abrogativo di Renzi Obbligo Green pass: continua il dibattito Stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale si sta consumando un duro scontro nel ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 luglio 2021): l’estensione all’impiego del certificato al centro delinterno al. L’esecutivo verso il licenziamento di un nuovo decreto sul contenimento dell’epidemia: il provvedimento potrebbe arrivare già entro il weekend. Sondaggi Tp: rdc, 55,5% a favore del referendum abrogativo di RenziilStando alle ultime indiscrezioni riportate dalla stampa nazionale si sta consumando un duro scontro nel ...

ItaliaViva : 'Chi ha il Green Pass deve essere tutelato. Da parte mia, ribadisco la mia posizione: chi lavora a scuola o negli o… - sole24ore : ?? Perché il #Greenpass è costituzionale e può limitare alcune libertà: - AlessiaMorani : La mia intervista su Fanpage sull’obbligo del #GreenPass per accedere al #Parlamento - ManuelPeruzzo : @gloquenzi @SimoneCosimi ma prima dell'obbligo e del green pass non si dovrebbe vaccinare tutti? Cioè ok gli esitan… - atuputamadree : RT @BerniniAM: Per contrastare la variante #Delta abbiamo 3 strade: nuovi lockdown, l’obbligo vaccinale o il green pass, perché è evidente… -