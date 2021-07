Mobbing, a Gorizia è boom di richieste di aiuto (Di martedì 20 luglio 2021) ... antiMobbing.Gorizia@gmail.com tutte le informazioni specifiche sul punto di ascolto di Gorizia sono sul sito web dedicato: https://www.antiMobbinggo.it/ (Visited 59 times, 59 visits today) Notizie ... Leggi su friulioggi (Di martedì 20 luglio 2021) ... anti@gmail.com tutte le informazioni specifiche sul punto di ascolto disono sul sito web dedicato: https://www.antigo.it/ (Visited 59 times, 59 visits today) Notizie ...

Ultime Notizie dalla rete : Mobbing Gorizia Mobbing, a Gorizia è boom di richieste di aiuto Nel primo semestre al centro di Gorizia gli stessi accessi del 2020. Sono donne, di una fascia d'età compresa fra i 45 e i 55 anni, le maggiori utenti del Punto d'ascolto anti mobbing di Gorizia , il servizio avviato tre anni fa in parternariato tra l'associazione di volontariato Sos Abusi Psicologici e il Comune di Gorizia. Nei primi sei mesi del 2021 il Punto d'ascolto ha ...

