Miss Universo si terrà in Israele a dicembre, è la prima volta

Israele ospiterà per la prima volta nella sua storia il concorso di bellezza Miss Universo la cui prossima edizione, la 70/ma, si terrà a dicembre nella città costiera di Eilat, nel sud di Israele.

Miss Universo si terrà in Israele a dicembre, è la prima volta

Israele ospiterà per la prima volta nella sua storia il concorso di bellezza Miss Universo la cui prossima edizione, la 70/ma, si terrà a dicembre nella città costiera di Eilat, nel sud di Israele. Lo ha annunciato oggi il ministro israeliano del Turismo, Yoel Razvozov.

Scandalo pedofilia, ecco chi è il calciatore dell'Everton arrestato Giallo nel giallo: la moglie Alexandra Ivarsdottir , che negli anni scorsi si è laureata Miss Islanda e che ha preso parte a un'edizione di Miss Universo piazzandosi tra le prime 15 classificate, ha ...

In piazza Repubblica, sbarca Miss Universo Italia Bellezza ed eleganza hanno sfilato in piazza Repubblica a Migliarino, diventata passerella della tappa regionale di Miss Universo Italia. Protagoniste, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, s ...

