Advertising

albemutti : @MaiIrriverente Sei un pirla Meglio ancora: scappa senza pensarci - kulusexi : @sonopif @ruee126 @coke87_ Imo ha fatto molto meglio all inizio quando giocava interno nei 2,esterno mckennie solo… - HammerskinI : @Gazzetta_it @EsercitoCrucian Ignorava ciò che stava dicendo, sarà bene che se la cavi un po' meglio con il pallone. #pirla - oliviabrilla : @Giotherockk @FranAltomare ah tu che misuri la tua vita in followers su twitter sei messo meglio! ?? che tenerezza mi fate, poveri pirla - guttolo : #Vaccini, #Salvini: 'Non voglio mio figlio 18enne inseguito da una siringa'. Sempre meglio che preceduto da un pirla. -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio pirla

Vanity Fair.it

... " Era interessato a due cose: 1) Paola Turci; 2) a non fare la figura delche non poteva (o ... " Certi "ex" politici, come la cara Nunzia De Girolamo, dovrebbero informarsi, soprattutto ...E Seneca, lo cantava Elio, 'non era mica un'. L'arrivo del coreano, ieri, è stato salutato da ... Speriamo che questa volta le cose vadano. ...I due affari molto vicini a concludersi: l'esterno, 22 anni, verrebbe ceduto in prestito dalla Juve, mentre il portiere (112 presenze in nerazzurro) tornerebbe in Premier ...Resta lo zero alla casella acquisti. Ma pesa di più quello alla voce cessioni, ferme all’addio a Buffon. Arrivati al 20 luglio, la Juventus è ferma: è una prima volta ...