Letta su Borghi | ' Con questi dovremmo negoziare sull' omotransfobia'

Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con questi?'

... specifica poco dopoin un altro tweet. Il primo a reagire a una tale mancanza di rispetto è stato, che su Twitter ha commentato: "Coloro con i quali noi dovremmo negoziare e condividere ...Polemica per tweet di: "Con questi dovremmo trattare..." "Coloro con i quali noi dovremmo negoziare e condividere norme contro la omotransfobia...". Lo scrive su Twitter Enrico, ...Oltre al segretario del Pd, le critiche per il leghista arrivano anche da Fratoianni: "Le sue parole fanno ribrezzo" e Calenda: "Va assolto per incapacità di intendere e volere" ...Borghi su Twitter: "Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e la cancellazione dalla lista dei contatti".