Lancio della "New Shepard" di Jeff Bezos in diretta tv (Di martedì 20 luglio 2021) Il viaggio dei primi turisti nello spazio diventerà un evento televisivo. Il Lancio della New Shepard potrà infatti essere seguito in diretta. Quando e a che ora potremo vedere il Lancio della New Shepard? Oggi, martedi 20 luglio 2021 a partire dalle 14.30 tutti potranno seguire su Focus il Lancio della "New Shepard" di Jeff Bezos. Sul mezzo che andrà oltre l'orbita terrestre ci saranno il 18enne Oliver Daemen e l'aviatrice 82enne Wally Funk oltre allo stesso stesso fondatore di ...

