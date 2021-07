La moda non fa sistema (Di martedì 20 luglio 2021) Ermenegildo Zegna, azienda storica dell’abbigliamento maschile, si quota a Wall Street con uno spac, special purpose acquisition company, fondendosi con Investindustrial di Andrea Bonomi. Imprenditore nipote di Anna Bonomi Bolchini (nessuna parentela con il Carlo presidente di Confindustria), nato a New York, Bonomi è specialista in private equity, investe, rilancia e spesso rivende aziende-simbolo non solo italiane: Ducati, Flos, B&B, Permasteelisa, Aston Martin. Dai motori alle costruzioni al design: il successo è nella capacità di risanamento e di intercettare acquirenti. Per questo la fusione da 3,2 miliardi di dollari di cui la famiglia Zegna manterrà la maggioranza può essere ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021) Ermenegildo Zegna, azienda storica dell’abbigliamento maschile, si quota a Wall Street con uno spac, special purpose acquisition company, fondendosi con Investindustrial di Andrea Bonomi. Imprenditore nipote di Anna Bonomi Bolchini (nessuna parentela con il Carlo presidente di Confindustria), nato a New York, Bonomi è specialista in private equity, investe, rilancia e spesso rivende aziende-simbolo non solo italiane: Ducati, Flos, B&B, Permasteelisa, Aston Martin. Dai motori alle costruzioni al design: il successo è nella capacità di risanamento e di intercettare acquirenti. Per questo la fusione da 3,2 miliardi di dollari di cui la famiglia Zegna manterrà la maggioranza può essere ...

Advertising

dolcetto76 : RT @Emmapretti: #Kevin uno dei tanti invisibili che vengono ignorati perché la nostra superficialità ha occhi solo per la razza, la cariner… - innerg0ddess : RT @Emmapretti: #Kevin uno dei tanti invisibili che vengono ignorati perché la nostra superficialità ha occhi solo per la razza, la cariner… - 4riann : ciao @giuliast4bile (questo saluto é di moda ma dal vivo vorrei solo imparare qualche gioco con le mani e insegnart… - parloamestessa : Orami va di moda flexare gli assembramenti, come se la #variantedelta non esistesse proprio. Mah - __APEREGINA : In tutto ciò la mia ex compagna tamarra ha un tatuaggio enorme in onore di Kekko fro Modà e si è fatta non so quant… -

Ultime Notizie dalla rete : moda non Caro Letta, si è cattolici sempre. Anche nel partito Nota che pur essendo stata scritta quasi due decenni fa e in un contesto preciso resta straordinariamente attuale quanto ai principi affermati (d'altra parte, la verità non passa di moda). Il ...

Misero in guardia contro Hitler ... fu il commento del premier Neville Chamberlain, che cadde nella trappola del Führer, ragazzi seducenti, alla moda, quindi poco affidabili. Chamberlain non nomina la loro omosessualità, ma la fa ...

La moda non fa sistema Il Foglio La moda non fa sistema Zegna va a Wall Street e illumina un altro lato del nanismo italiano. imprese; gildo zegna; borsa; Sullo stesso argomento: La battaglia per la filiera della moda “Valentino des ...

Moda uomo primavera/estate 2021, il guardaroba in bianco dalla testa ai piedi Il colore non colore dell'estate sembra facile da indossare, ma non lo è per niente. Ecco alcuni suggerimenti di stile per portarlo al meglio ...

Nota che pur essendo stata scritta quasi due decenni fa e in un contesto preciso resta straordinariamente attuale quanto ai principi affermati (d'altra parte, la veritàpassa di). Il ...... fu il commento del premier Neville Chamberlain, che cadde nella trappola del Führer, ragazzi seducenti, alla, quindi poco affidabili. Chamberlainnomina la loro omosessualità, ma la fa ...Zegna va a Wall Street e illumina un altro lato del nanismo italiano. imprese; gildo zegna; borsa; Sullo stesso argomento: La battaglia per la filiera della moda “Valentino des ...Il colore non colore dell'estate sembra facile da indossare, ma non lo è per niente. Ecco alcuni suggerimenti di stile per portarlo al meglio ...