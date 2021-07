Graduatorie ATA 24 mesi, ecco le provvisorie pubblicate [IN AGGIORNAMENTO] (Di martedì 20 luglio 2021) La nota ministeriale del 10 giugno ha indicato il 28 giugno come data di avvio della pubblicazione delle Graduatorie ATA 24 mesi. Gli Uffici scolastici provinciali stanno tuttavia già pubblicando le provvisorie. Per poter presentare reclamo ci sono dieci giorni di tempo dalla pubblicazione. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi, ecco le provvisorie pubblicate IN AGGIORNAMENTO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) La nota ministeriale del 10 giugno ha indicato il 28 giugno come data di avvio della pubblicazione delleATA 24. Gli Uffici scolastici provinciali stanno tuttavia già pubblicando le. Per poter presentare reclamo ci sono dieci giorni di tempo dalla pubblicazione. L'articoloATA 24leIN

