Giustizia | Marcucci | ‘Pd si schieri per durata ragionevole processi’

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug (Adnkronos) – “Il Pd deve essere schierato per ladei processi e per le massime garanzie degli imputati. Non si può tornare indietro da questo storico ancoramento per nessuna ragione”. Lo dice in un’intervista al quotidiano Il Dubbio il senatore del Pd Andrea. “La riforma avrà il suo passaggio parlamentare, quindi alcuni accorgimenti tecnici sul testo sono naturali, stravolgerne il senso non può essere possibile”, prosegue. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo dichiara, in un'intervista al quotidiano 'Il Dubbio', il senatore del Pd Andrea. "La riforma avrà il suo passaggio parlamentare. Quindi alcuni accorgimenti tecnici sul testo sono naturali,...