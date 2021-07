Giulia De Lellis e la gonna pareo! Scopri come essere chic con la moda mare! (Di martedì 20 luglio 2021) Hai mai pensato di poter essere chic indossando capi che utilizzeresti al mare? Da oggi lo puoi fare! come? Con la gonna pareo di Giulia De Lellis! Ecco la guida di stile di CheDonna che ti spiega come creare un look casual chic! Fino a qualche anno fa, era impensabile poter uscire con le ciabatte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 luglio 2021) Hai mai pensato di poterindossando capi che utilizzeresti al mare? Da oggi lo puoi fare!? Con lapareo diDe! Ecco la guida di stile di CheDonna che ti spiegacreare un look casual! Fino a qualche anno fa, era impensabile poter uscire con le ciabatte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Kellakiara : Ho delle vibes fortissime. Ciao Arianna, tu sai come Giulia De Lellis. - redazionerumors : #GiuliaDeLellis: brindisi sexy in total white sulla spiaggia ???? #rumorsit #giulia #delellis scopri di più ???? - elenaxotwod : @eenoubliable giulia de lellis aveva detto una cosa del tipo che mentri aspetti l'uomo giusto ti diverti con quelli… - xindigestiblex : piangendo per rametta diventata famosa letteralmente per la SOLA imitazione di giulia de lellis, tra l’altro l’unica che le riesce bene - francadc : Comunque le riesce bene solo Giulia De Lellis eh -