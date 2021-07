Calciomercato, L’Equipe: Barcellona pensa a scambio Griezmann-Dybala (Di martedì 20 luglio 2021) Il Barcellona cerca acquirenti per Antoine Griezmann e, dopo la rinuncia alla trattativa con l’Atletico Madrid per Saul, bussa alla porta della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, i blaugrana starebbero pensando a uno scambio con Paulo Dybala. I bianconeri sono da tempo interessati al francese ma non c’è stata ancora un’offerta concreta da parte di una delle due squadre. Il Barcellona, però, ci pensa e presto potrebbe formalizzare la propria idea. A quel punto toccherà alla Juventus prendere una decisione sul futuro dell’argentino, che ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Ilcerca acquirenti per Antoinee, dopo la rinuncia alla trattativa con l’Atletico Madrid per Saul, bussa alla porta della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘’, i blaugrana starebberondo a unocon Paulo. I bianconeri sono da tempo interessati al francese ma non c’è stata ancora un’offerta concreta da parte di una delle due squadre. Il, però, cie presto potrebbe formalizzare la propria idea. A quel punto toccherà alla Juventus prendere una decisione sul futuro dell’argentino, che ...

