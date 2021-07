Calcio: Fiorentina.Sette gol nel test con Ostermunchen,doppietta Benassi (Di martedì 20 luglio 2021) Di Bonaventura, Duncan, Ranieri e Saponara le altre reti viola FIRENZE - La Fiorentina ha battuto 7 - 1 i dilettanti tedeschi dell'Ostermunchen, nella prima amichevole estiva disputatasi questo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Di Bonaventura, Duncan, Ranieri e Saponara le altre reti viola FIRENZE - Laha battuto 7 - 1 i dilettanti tedeschi dell', nella prima amichevole estiva disputatasi questo ...

Fantacalcio : Fiorentina, buona la prima: 7-1 in amichevole - sportface2016 : #FiorentinaOstermünchen, il tabellino del match - MatteoDovellini : Vincenzo Italiano, al netto di una condizione fisica ancora non al top da parte della sua squadra, è soddisfatto de… - sportface2016 : #Fiorentina, largo successo nell'amichevole contro l'Ostermünchen: buone indicazioni per Italiano - acffiorentina : ?I 75’ Gli ospiti accorciano su calcio di rigore Fiorentina ?? Ostermunchen 6??-1?? (Milenkovic 7’,Bonaventura 12’… -

