Alessandra Ghisleri | Molto ricchi o molto poveri | vi spiego chi sono i no-Covid-vax

(Di martedì 20 luglio 2021) No-Vax, scettici, indecisi. La galassia di chi non intende vaccinarsi contro il coronavirus o non si è ancora deciso a farlo è complessa e variegata. Comprende ie i, ne fanno parte più le donne che gli uomini, si concentra nella fascia d’età centrale della popolazione, tra i 25 e i 45 anni. Abbiamo chiesto ad, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, di aiutarci a fare un identikit di questa parte della popolazione a cui sembrano ammiccare alcuni leader politici, da Matteo Salvini a Giorgia ...

ha aggiunto: "Il 69,2% condivide la sospensione dell'attività lavorativa e dei relativi compensi per il personale sanitario non vaccinato entro il 15 settembre".... asset management ed economia reale per il settore degli investimenti istituzionali, Euromedia Research diretto da, primario istituto di ricerca statistica e di mercato con alte ...Professoressa Ghisleri, la nostra società è davvero così polarizzata in no-Vax e pro-Vax? “Intanto bisogna dire che il vaccino anti-Covid è un vaccino atipico, al di là dei tempi in cui è stato svilup ...matteo salvini mentre dona il sangue 1 - SALVINI, IO FARÒ IL VACCINO NEI PROSSIMI GIORNI (ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - Finora Matteo Salvini, leader della Lega, non si è vaccinato: "Io lo farò nei prossi ...