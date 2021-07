3 ragazze del Sud nella top 100 di P*rnHub: Mezzogiorno di “fuoco” (Di martedì 20 luglio 2021) Prima di addentrarci nel cuore della notizia, partiamo da due dati fondamentali. Il primo, ovvero che le donne del Sud siano tra le più apprezzate del mondo, è cosa nota già a tanti e già da tanto. Il secondo, forse un po’ meno digeribile, è che oramai il la sessualità è un taboo ampiamente sdoganato ed il professionismo cinematografico per adulti è un mestiere vero e proprio, da rispettare. E di professionismo si deve parlare, quando la notizia che sale agli onori della cronaca riguarda tre talentuosissime ragazze meridionali: Valentina Nappi, originaria di Pompei in provincia di Napoli, Martina Smeraldi, sarda di Sassari e Danika Mori, all’anagrafe Federica Mori, nata ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 20 luglio 2021) Prima di addentrarci nel cuore della notizia, partiamo da due dati fondamentali. Il primo, ovvero che le donne del Sud siano tra le più apprezzate del mondo, è cosa nota già a tanti e già da tanto. Il secondo, forse un po’ meno digeribile, è che oramai il la sessualità è un taboo ampiamente sdoganato ed il professionismo cinematografico per adulti è un mestiere vero e proprio, da rispettare. E di professionismo si deve parlare, quando la notizia che sale agli onori della cronaca riguarda tre talentuosissimemeridionali: Valentina Nappi, originaria di Pompei in provincia di Napoli, Martina Smeraldi, sarda di Sassari e Danika Mori, all’anagrafe Federica Mori, nata ...

LegaVolleyFem : ????????#ITALIA #CAMPIONE DEL #MONDO #UNDER20!!! ?????? Le ragazze di #Bellano superano la #Serbia in #Finale e conquistan… - 6000sardine : L’Italia under 20 femminile di #pallavolo è campione del mondo: battuta la Serbia 3 a 0. ?????? Grazie ragazze!! - Federvolley : L'Italia???? #Under20 femminile è CAMPIONE DEL MONDO?? Le azzurrine?? hanno battuto 3-0 (25-18, 25-20, 25-23) la Serbia… - PQuagliara : A Bacoli, due ragazze sono state cacciate a violenza da alcuni bigotti che li hanno scoperte a baciarsi. Alla notiz… - _JVigo : In questa puntata, Marina Terragni elabora la situazione in Italia oggi affrontata da donne e ragazze alla proposta… -