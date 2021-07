Variante Delta, vacanze all'estero a rischio: dalla Spagna alla Grecia contagi e restrizioni in aumento (Di martedì 20 luglio 2021) Voglia di vacanza, ma anche tanta paura di partire. Perché le incognite, soprattutto per alcune mete, sono tantissime. Si rischia di partire e poi di restare bloccati. O addirittura... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 luglio 2021) Voglia di vacanza, ma anche tanta paura di partire. Perché le incognite, soprattutto per alcune mete, sono tantissime. Si rischia di partire e poi di restare bloccati. O addirittura...

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, Bassetti a La7: “È scandaloso che ci siano ancora politici scettici sui vaccini. Di questo passo a… - fattoquotidiano : Borse tutte in rosso, pesano i timori per la variante Delta. Giù i prezzi del petrolio dopo l’accordo Opec su aumen… - RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - d_essere : RT @NessunaCorrelaz: 19 Luglio 2021 - Gialla 26 Luglio? Le regioni a rischio zona gialla, dal 26 luglio, per la variante Delta. Speranza:… - daniele19921 : RT @AlfiereItaliano: @BerniniAM Per contrastare la variante Delta occorre smettere di vaccinare perché sono le persone vaccinate a generare… -