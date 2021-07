Ultime Notizie Roma del 19-07-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 luglio 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in giustizia nel faccia a faccia stamani a Palazzo Chigi tra il premier draghi il suo predecessore conti era leader in pectore del MoVimento 5 Stelle sulla riforma del processo penale il movimento manifestato più di una perplessità si è parlato di eventuale in Biella riferito con te ok velocizzare i processi Ma le soglie di impunita vanno scongiurata sottolineato Aggiungendo che il governo al quale i tempi rapidi metti una dialettica parlamentare della guardasigilli che Barbie è tanto la so che la riforma è stata provata dall’intero governo dopo mesi di dialoghi ...