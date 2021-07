Tokyo 2021, “pitch clock” e corridori già in base negli extra inning. Le novità in baseball e softball (Di lunedì 19 luglio 2021) La cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 avrà luogo venerdì 23 luglio, ma alcuni sport cominceranno ben prima, “godendo” di un inizio anticipato. Tra di essi c’è il softball, ovvero la versione femminile del baseball, nel quale sarà impegnata con qualche piccola speranza di medaglia anche l’Italia. Le azzurre scenderanno in campo già mercoledì 21 alle ore 5.00 del Bel Paese contro i fortissimi Stati Uniti. Riguardo la disciplina, é bene puntualizzare che vi saranno alcune novità regolamentari rispetto al passato. Non va dimenticato come il softball rientri nel programma olimpico per la ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) La cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di2020 avrà luogo venerdì 23 luglio, ma alcuni sport cominceranno ben prima, “godendo” di un inizio anticipato. Tra di essi c’è il, ovvero la versione femminile delball, nel quale sarà impegnata con qualche piccola speranza di medaglia anche l’Italia. Le azzurre scenderanno in campo già mercoledì 21 alle ore 5.00 del Bel Paese contro i fortissimi Stati Uniti. Riguardo la disciplina, é bene puntualizzare che vi saranno alcuneregolamentari rispetto al passato. Non va dimenticato come ilrientri nel programma olimpico per la ...

