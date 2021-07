Tokyo 2020 | la ginnasta Eaker positiva al Coronavirus | asintomatica e in isolamento

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 luglio 2021) Karaè recentemente risultataal. La giovanestatunitense, appena diciottenne, è attualmente ine riceverà le cure del caso, inoltree dunque fuori pericolo. Secondo quanto riportato dalla ‘Cnn’,aveva completato il ciclo vaccinale, sebbene la copertura non sia naturalmente totale e l’atleta sia stata colpita ugualmente dal Covid-19. Attualmente anche un altro membro del team di ginnaste americane si trova in, in quanto in contatto connelle ore precedenti ...