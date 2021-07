Schianto da brividi al Coppo di Sirolo | scooter si scontra con un furgone | 22enne portato all' ospedale dall' eliambulanza

Advertising

SIROLO - Brutto incidente questo pomeriggio attorno alle 19 in via Pertini, al Coppo di Sirolo. Un ragazzo di 22 anni alla guida della sua moto si è scontrato frontalmente con un furgone. Sul posto è ......per il titolo mondiale e un po' per la paura dei momenti immediatamente successivi allodi ... A far venire davvero iperò, più che il video dell'incidente, è il team radio dell'olandese ...Brutto incidente questo pomeriggio attorno alle 19 in via Pertini, al Coppo di Sirolo. Un ragazzo di 22 anni alla guida della sua moto ...Il racconto della volontaria: «Sto recuperando poco alla volta I messaggi di vicinanza fanno bene al cuore e all’anima» ...