Samanta Pascuzzi | chi è la vittima dell’incidente di Bagnolo Piemonte

(Di lunedì 19 luglio 2021) E’ la 25enne, residente a Torino, ladel drammatico incidente verificatosi ieri a, in provincia di Cuneo(Facebook)E’, 25 anni, ladel tragico incidente verificatosi ieri a, in provincia di Cuneo, la venticinquesima dall’inizio dell’anno. La giovane viaggiava a bordo di una Golf Gti, al cui volante c’era il fidanzato Paolo Desario, 22 anni compiuti giorni pochi giorni fa, per recarsi a casa ...

La vittima è, 26 anni. Grave il fidanzato di 22 anni. Entrambi torinesi. Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine Non è ancora stata accertata con precisione la dinamica dell'...Insieme con il fidanzato stavano raggiungendo i parenti per una domenica fuori ...In corso la ricostruzione della dinamica del sinistro Bagnolo Piemonte – È Samanta Pascuzzi, di Torino, la giovane venticinquenne deceduta nell’incidente avvenuto questa mattina a Bagnolo Piemonte, in ...Bagnolo Piemonte – È Samanta Pascuzzi, di Torino, la giovane venticinquenne deceduta nell’incidente avvenuto questa mattina a Bagnolo Piemonte, in località Villar. La ragazza viaggiava sulla vettura d ...