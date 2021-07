Porto Rubino 2021 | il mare è pronto a suonare

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) Renzo Rubino è pronto a salpare. Il cantature di Martina Franca anche quest’anno, per il suo tour estivo, sceglie la formula dei concerti in barca. Un viaggio immaginario nella musica che diventa reale tra i porti pugliesi e panorami mozzafiato, con partenza il 19 luglio da Polignano a Mare. Il cantautore che nel 2014 arrivava terzo a Sanremo con Ora, dopo un anno trascorso a scrivere, presenta la sua nuova musica nella suggestiva cornice dei porti pugliesi, portando di fronte al pubblico un’anticipazione del suo nuovo progetto discografico Giocattoli Marevigliosi in uscita il prossimo ottobre per Universal Music. Giocare è invece il titolo del suo ultimo singolo. Giocare come divertimento, svago, leggerezza di cui abbiamo tanto bisogno. Ma anche come suonare, partendo da quel to play inglese, che unisce le due parole. Questo il filo conduttore che anima il suo nuovo lavoro, questo il filo conduttore di Porto Rubino che diventa un’ occasione per invitare gli amici sul palco.