Ponte Milvio | cadono alcuni frammenti della Torretta Valadier | chiuso il passaggio

(Di lunedì 19 luglio 2021). Nella mattinata di oggi, 19 luglio, gli agenti del XV Gruppo CassiaPolizia Locale di Roma Capitale sono impegnati nella chiusura pedonale in ambo le direzioni di, disposta dai vigili del fuoco a seguito di un sopralluogo, a causacaduta didalla. L’area è stata transennata e interdetta al. Al momento non si conoscono i tempi di ripristinoviabilità. su Il Corriere ...

Le verifiche hanno riguardato il centro città, e la zona Torrino - Mezzocammino, dove a essere multate sono state una decina di minicar per varie irregolarità al codice della strada. (DIRE) Roma, 19 Lug. – Chiusura pedonale per Ponte Milvio a Roma. A causa della caduta di alcuni frammenti dalla Torretta Valadier gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale ...