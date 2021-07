Petrolio ancora giù | WTI buca 70 dollari

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Non si arresta la flessione dei prezzi del greggio che bensì accelerano al ribasso dopo aver intrapreso la via del ribasso in seguito alla notizia che iPaesi OPEC+ hanno raggiunto un accordo sull’aumento della produzione del, due settimane dopo lo stallo delle trattative per il disaccordo degli Emirati Arabi Uniti sulle misure proposte. A New York un barile di WTI viene trattato a 68,27al barile (-3,5%) mentre il Brent scende di circa il 3,23% a 71,21. L’accordo raggiunto nella giornata di ieri proroga i tagli decisi ad aprile 2020 fino al 31 dicembre 2022. Viene però adeguata al rialzo la ...

NEW YORK, 19 LUG - Il petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 3,9% a 69,04 dollari al barile. Ieri l'accordo raggiunto al vertice Opec+ per aumentare la produzione di petrolio a par ...