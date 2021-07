Lutto terribile per Serena Bortone: “È morto di Covid” (Di lunedì 19 luglio 2021) Un brutto Lutto ha colpito Serena Bortone. La regina di Oggi è un altro giorno piange la morte di uno dei suoi artisti preferiti. Bortone (Getty Images AdobeStock Serena Bortone l’abbiamo imparata a conoscere in questi ultimi mesi come volto cordiale di Rai 1. Con la sua trasmissione: Oggi è un altro giorno, ci ha tenuto compagnia a pranzo durante tutto il periodo invernale. Un programma divertente e a tratti anche emozionante, che ci ha permesso di scavare nella vita di alcuni vip. Partito un po’ in sordina il programma ha poi lentamente spiccato il volo grazie anche a ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 luglio 2021) Un bruttoha colpito. La regina di Oggi è un altro giorno piange la morte di uno dei suoi artisti preferiti.(Getty Images AdobeStockl’abbiamo imparata a conoscere in questi ultimi mesi come volto cordiale di Rai 1. Con la sua trasmissione: Oggi è un altro giorno, ci ha tenuto compagnia a pranzo durante tutto il periodo invernale. Un programma divertente e a tratti anche emozionante, che ci ha permesso di scavare nella vita di alcuni vip. Partito un po’ in sordina il programma ha poi lentamente spiccato il volo grazie anche a ...

Advertising

Ariel48536344 : RT @ElioLannutti: Roma,incidente a Via dell’Aeroporto di Centocelle: la vittima il 34enne Daniele D’Amore, lascia la moglie con tre bimbi p… - Sil25Par : RT @ElioLannutti: Roma,incidente a Via dell’Aeroporto di Centocelle: la vittima il 34enne Daniele D’Amore, lascia la moglie con tre bimbi p… - ElioLannutti : Roma,incidente a Via dell’Aeroporto di Centocelle: la vittima il 34enne Daniele D’Amore, lascia la moglie con tre b… - mattinodipadova : Un cartello con la scritta 'Chiuso per lutto' è stato posto sabato mattina all'ingresso del locale, che Giacomo ave… - PasqualeMarro : #FrancescoFacchinetti terribile lutto. L’urlo di dolore -