Lucio Malan: "Non avevo più il numero del Cav. Vado con la Meloni" La decisione? "Sofferta". Gli anni passati con il Cav.? "Irripetibili". E' accaduto qualcosa di grande nel piccolo mondo antico di Forza Italia. Ieri, il senatore Lucio Malan, autore di un libro strepitoso ("e autopubblicato") chiamato "Super Silvio", è passato a Fdi. Vent'anni di fedele devozione avevo il numero personale di Silvio Berlusconi e adesso non ce l'ho più. Come è maturata la decisione? Quando? Perché? Come? Nelle ultime 48 ore. Non è stata meditata. Le cause? Il governo. Dunque è tutta colpa di Mario Draghi? Non mi convincono alcune sue decisioni. Un paradosso. Lei che ha sempre ...

