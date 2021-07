L’infettivologo che salva un uomo che stava annegando, poi scopre che era un no vax (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo abbiamo visto spesso ospite in collegamento nei principali talk show televisivi per parlare di Covid e di questa pandemia. Ma l’ultimo fine settimana del professor Massimo Andreoni è stato condizionato da un bel gesto, ma con una sorpresa finale. Il primario di Infettivologia Policlinico Tor Vergata di Roma – e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) – si è reso protagonista di un gesto da medico puro, salvando – con la respirazione bocca a bocca – un uomo che stava annegando in mare. Poi, una volta superato il problema, la sorpresa: l’uomo soccorso è un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo abbiamo visto spesso ospite in collegamento nei principali talk show televisivi per parlare di Covid e di questa pandemia. Ma l’ultimo fine settimana del professor Massimo Andreoni è stato condizionato da un bel gesto, ma con una sorpresa finale. Il primario di Infettivologia Policlinico Tor Vergata di Roma – e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) – si è reso protagonista di un gesto da medico puro,ndo – con la respirazione bocca a bocca – unchein mare. Poi, una volta superato il problema, la sorpresa: l’soccorso è un ...

Advertising

neXtquotidiano : L’infettivologo che salva un uomo che stava annegando, poi scopre che era un no vax - ultimenews24 : Doveva essere un weekend di riposo in barca lontano per un giorno dal reparto, ma l'infettivolgo Massimo Andreoni è… - mrmnft : L'infettivologo di Genova, vuole Vaccinare, non per rendere immuni dal VIRUS, cosa al momento impossibile per i Cor… - PrimoTema : @matteosalvinimi Grande scienziato, nn sei capace a parlare e ti permetti di fare l infettivologo. La Meloni ti rin… - TheChain1974 : @polemicarc @GanzoSwan Ok allora neo infettivologo ci dica in che misura serve e contribuisce l'azitromicina nel protocollo. Attendo. -

Ultime Notizie dalla rete : L’infettivologo che Pandemia, l'infettivologo Di Perri è fiducioso: "I casi aumenteranno in fretta ma ora i vaccini ci proteggono" La Repubblica